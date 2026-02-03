Un violento tiroteo registrado en un bar clandestino de la avenida Paseo Colón, también conocida como avenida 9 de Octubre, dejó como saldo una persona fallecida y otra herida de gravedad en el Cercado de Lima.

El incidente ocurrió durante la madrugada de este lunes cuando dos individuos, aparentemente en estado de ebriedad, ingresaron al establecimiento ilegal. Lo que comenzó como una discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una confrontación violenta, según informó RPP.

Ambos sujetos que ingresaron al local desataron una gresca con otros parroquianos presentes en el bar. La situación se salió de control cuando se iniciaron los disparos al interior del establecimiento.

Como consecuencia directa del tiroteo, un hombre perdió la vida en el lugar. Otra persona resultó herida con impactos de bala en la pierna, siendo evacuada para recibir atención médica de emergencia.

Respuesta policial

Agentes de la Comisaría PNP Petit Thouars se constituyeron rápidamente en el lugar de los hechos tras recibir el reporte de la balacera. Los efectivos establecieron un perímetro de seguridad alrededor del bar clandestino para preservar la escena del crimen.

Personal especializado comenzó de inmediato con las diligencias de ley, incluyendo el levantamiento de evidencias y la toma de testimonios de posibles testigos que se encontraban en el local al momento del tiroteo.

Los investigadores trabajan para establecer la secuencia exacta de los hechos, identificar a todos los involucrados y determinar las circunstancias que desencadenaron el enfrentamiento mortal.

La Policía Nacional también está revisando las cámaras de seguridad de la zona para obtener imágenes que permitan identificar a los responsables del tiroteo y esclarecer los detalles del incidente.

Local ubicado a una cuadra de la Dirincri

Un aspecto que llamó la atención de las autoridades es que este tiroteo ocurrió en un local clandestino ubicado a solo una cuadra de la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) en la avenida España.

La cercanía del bar ilegal a las instalaciones de una de las principales dependencias policiales de Lima evidencia la audacia con la que operan estos establecimientos clandestinos en pleno centro de la capital.

Este incidente vuelve a poner sobre la mesa el problema de los bares y locales clandestinos que operan sin las licencias ni medidas de seguridad correspondientes en el Cercado de Lima y otros distritos de la capital.

Estos establecimientos ilegales se convierten frecuentemente en escenarios de hechos violentos, al operar sin controles ni supervisión de las autoridades municipales y policiales.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de este tiroteo que enlutó a una familia y dejó gravemente herida a otra persona.

Hasta el cierre de este informe, las autoridades no han confirmado las identidades ni las nacionalidades tanto del fallecido como del herido.