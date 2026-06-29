Cercado de Lima: Voraz incendio en almacen de plásticos fue controlado por los bomberos

El incendio de gran magnitud en un depósito ubicado en la avenida Óscar Benavides, en el Cercado de Lima, fue controlado luego de varias horas de trabajo continuo de los bomberos. El siniestro se inició a las 6:00 a.m y se expandió hacia inmuebles cercanos de una zona con actividad industrial.

De acuerdo con el primer reporte de Canal N, el fuego comenzó en un almacén donde se guardaban distintos materiales de almacenamiento, lo que facilitó la rápida expansión de las llamas. La propagación alcanzó otros predios cercanos debido a la intensidad del fuego y la cercanía entre estructuras.

Según el comandante a cargo de la emergencia, Marco Pajuelo, el siniestro comprometió varios locales en el área. Entre ellos se encuentran un almacén de la empresa Shalom con baterías de litio y motocicletas eléctricas, además de un taller de revisiones técnicas y un taller de mecánica automotriz.

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Un enorme incendio se registra en un almacén de plásticos, ubicado en la avenida Colonial en el Cercado de Lima



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Más de 40 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú participaron en las labores para controlar la emergencia. El trabajo se extendió por más de tres horas debido a la magnitud del incendio y las condiciones del lugar.

Las labores se complicaron por el colapso parcial de la estructura del almacén afectado. El techo metálico cedió durante la emergencia, lo que impidió el ingreso directo de los equipos al interior del recinto.

El incendio terminó afectando un área aproximada de 10 000 metros cuadrados en una zona con presencia de almacenes y talleres. La proximidad entre los establecimientos generó un alto riesgo de propagación durante el desarrollo del siniestro.

¿Qué provocó el incendio?

El encargado del almacén donde se originó el fuego indicó que el siniestro habría comenzado en una de las paredes del local. Según señaló, personas que se vivían frente al local habrían estado involucradas en una pelea antes del inicio del incendio.

El trabajador sostuvo que una de ellas habría usado combustible para provocar el fuego, el cual luego se expandió hacia el almacén contiguo. Además, mencionó que el local se encontraba sin actividad al momento del incidente y que no había personal trabajando en su interior.

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Bomberos controlaron el incendio registrado en un almacén de plásticos, ubicado en la avenida Colonial en el Cercado de Lima



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