Los conductores de la empresa de transporte ‘San Bartolo’ anunciaron la suspensión de sus operaciones en los próximos días tras el asesinato de un compañero en Lurín.

La medida de fuerza se tomó en solidaridad con la familia de la víctima y como un llamado a las autoridades para frenar la violencia que afecta al gremio de transporte público.

Según RPP, un conductor de la empresa denunció que las bandas criminales les exigen hasta 50 mil soles para permitirles trabajar sin correr peligro.

Este crimen no es un hecho aislado. Hace apenas dos semanas, en el mismo paradero Llanavilla, kilómetro 23 de la antigua Panamericana Sur, otro conductor de la misma empresa fue acribillado a balazos mientras realizaba su recorrido con pasajeros a bordo.

Por su lado, la madre del chofer asesinado solicitó la intervención de las autoridades para que su familia no quede desamparada.

“Mi hijo tiene familia, tiene dos hijos y quisiera que me apoyen con eso. No sé, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Transportes, que apoyen a mis nietos, porque se quedan desamparados”, manifestó.

Los transportistas de la ruta San Bartolo advirtieron que no reanudarán el servicio hasta que el Gobierno y la PNP implementen medidas de seguridad efectivas que les permitan operar sin riesgos.

Asesinan a balazos conductor de empresa de transporte ‘San Bartolo’ cuando cubría su ruta en Lurín

Delincuentes asesinaron a balazos a un conductor de la empresa de transporte ‘San Bartolo’ mientras realizaba su ruta con pasajeros en el distrito de Lurín.

Según la Policía Nacional del Perú (PNP), dicho ataque ocurrió a la altura del puente peatonal Llanavilla, en el kilómetro 23 de la Panamericana Sur.

De acuerdo con RPP, Ángelo Manuel Pacheco Matencio, de 25 años, fue identificado como la víctima.

Testigos relataron que el conductor se detuvo en el paradero para dejar pasajeros cuando un sujeto se acercó por el lado del chofer y le disparó en varias ocasiones, antes de escapar del lugar.

Pacheco Matencio, gravemente herido, fue llevado de urgencia a una clínica cercana, donde los médicos confirmaron su muerte.

Al lugar llegó el director de Investigación Criminal de la Policía Nacional, general PNP Víctor Revoredo, quien no ofreció declaraciones a la prensa, pero aseguró que ya se realizan acciones operativas y coordinaciones para identificar y capturar a los responsables del crimen.

Vecinos del sector indicaron que no es la primera vez que la empresa de transporte es blanco de ataques, y recordaron que la compañía había suspendido sus operaciones anteriormente por amenazas recurrentes.