La Municipalidad de Chorrillos estableció un conjunto de restricciones para la playa Agua Dulce de cara a las celebraciones de Año Nuevo, anticipando la concentración de aproximadamente 40 mil personas en este balneario. Las medidas buscan prevenir incidentes y preservar el orden público durante la transición al 2026.​

El alcalde Richard Cortez Melgarejo detalló que quedará terminantemente prohibido acampar en la playa mediante el uso de carpas o cualquier tipo de estructura temporal. Esta restricción abarca específicamente el periodo comprendido entre la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero.​

Tampoco se permitirá encender fogatas ni utilizar parrillas o equipos de barbacoa sobre la arena. La autoridad municipal explicó que estas actividades representan riesgos tanto para la seguridad de los asistentes como para la conservación del espacio público.​

Prohibición de bebidas alcoholicas

Una de las disposiciones más estrictas es la prohibición absoluta de ingresar bebidas alcohólicas al balneario. La autoridad subrayó que esta medida aplica sin excepciones durante toda la jornada festiva y busca reducir conductas de riesgo asociadas al consumo de licor.​

De manera adicional, el edil informó que tampoco estará permitido el ingreso de alimentos a la playa. Esta restricción complementa el objetivo de mantener la limpieza del espacio y facilitar las labores de fiscalización por parte de las autoridades.​

La comuna hizo un llamado especial a los bañistas que hayan participado en celebraciones previas y acudan a la playa en las primeras horas del 1 de enero. La advertencia es clara: quienes se encuentren bajo efectos del alcohol deben abstenerse de ingresar al mar, dado el alto riesgo de ahogamiento en estas condiciones.​

El burgomaestre también instó a la ciudadanía a colaborar con la preservación del balneario, evitando arrojar desperdicios o residuos en la arena. “Mantengamos el orden y la convivencia, ya que Chorrillos ofrece una playa segura para este verano, respetando a cada visitante”, expresó el funcionario en declaraciones a RPP.​

Operativo conjunto con la Policía Nacional

Para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones, la Municipalidad de Chorrillos coordinó un operativo de vigilancia permanente con efectivos de la Policía Nacional del Perú. El patrullaje constante permitirá detectar infracciones y actuar de manera inmediata ante cualquier irregularidad.​

Las autoridades advirtieron que quienes incumplan las normativas establecidas estarán sujetos a las sanciones correspondientes según la ordenanza municipal vigente. El objetivo central es asegurar que las festividades transcurran sin incidentes que lamenten las familias que elijan Agua Dulce como destino para recibir el nuevo año