Pescadores y trabajadores del muelle de Chorrillos detuvieron al hombre que lanzó a un adulto mayor desde el muelle de la Playa Pescadores y lo entregaron a la Policía Nacional. La víctima sobrevivió y luego presentó la denuncia en la comisaría del distrito.

El agraviado, identificado como Eduardo García, trabajador del muelle que brinda servicios turísticos, declaró que no conocía a su agresor, quien reaccionó violentamente cuando le dijo que no podía meterse al mar porque estaba trabajando.

García relató que la fuerza de las olas evitó que impactara contra las rocas cercanas al muelle.

“Ha sido un milagro porque (la zona) donde estuve parado todo es rocoso. Me agarró de sorpresa, me agarró de las piernas por la parte de atrás y no tuve la opción de agarrarme de algo. Probablemente, si el agua no hubiera subido un poco, yo no estaría aquí para decirles esto”, declaró a ATV.

En declaraciones a Panamericana, el adulto mayor explicó que no pudo presentar la denuncia el mismo día del ataque debido a los intensos dolores en la espalda y el cuello que presentaba, por lo que lo hizo después. Ello permitió que el presunto agresor fuera posteriormente intervenido.

“Es un peligro para cualquier persona que pueda transitar y estar cerca de él”, señaló, indicando que el agresor tendría antecedentes de conducta errática, según información de los trabajadores del muelle.

El adulto mayor informó que requerirá tomografías y terapia para atender las secuelas de la caída. Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y establecer la responsabilidad del agresor.