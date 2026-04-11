Un nuevo hecho de violencia, causó zozobra entre los vecinos de Chorrillos cuando dos personas fueron atacadas con disparos de arma de fuego luego de salir de un evento musical durante la noche del viernes. El atentado ocurrió tras una presentación del cantante Toño Centella y dejó a uno de los afectados en estado delicado.

Según el reporte de Exitosa, el ataque se registró en los exteriores de un local nocturno conocido como “La Casita del Amor”, ubicado en la urbanización Delicias de Villa. De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se encontraban fuera del establecimiento cuando fueron interceptadas por sujetos armados.

Estado de los heridos

Una de las personas heridas fue identificada como Gabriel Antonia Mujica, quien fue trasladado de emergencia al hospital María Auxiliadora. Su estado de salud es reservado debido a la gravedad de las lesiones.

Mientras que la segunda persona involucrada todavía no ha sido identificada. Esto debido a que logró retirarse del lugar por sus propios medios sin que se tenga información sobre su paradero.

La información policial señala que el atentado se produjo alrededor de las 11:30 p.m. En el lugar del incidente se encontraron al menos 18 casquillos de bala que son materia de investigación para determinar la responsabilidad de los involucrados.

Vecinos del sector indicaron que no se trata de un hecho aislado y expresaron su temor por la falta de seguridad en la zona. Según relataron, anteriormente ya se han registrado situaciones similares tanto en los exteriores como dentro del local.

Desde la Municipalidad de Chorrillos se recordó que el establecimiento ya había sido clausurado en ocasiones previas. A pesar de ello, los propietarios han evitado brindar declaraciones sobre lo sucedido.