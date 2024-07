Este martes, un pescador de 74 años murió ahogado en la playa Agua Dulce del distrito de Chorrillos mientras ayudaba a un amigo a guardar las redes de su embarcación, pero se enredó con ellas y posteriormente cayó al agua.

El hombre identificado como Juan Arturo Yataco Acosta y sus familiares señalan que el adulto mayor solo intentó ayudar a su compañero, pues se suspendieron sus labores luego del sismo de magnitud 4.8 en la capital.

La sobrina de Juan Arturo Yataco dijo que en el momento del accidente no se contó con la presencia de ningún salvavidas en la playa Agua Dulce. Asimismo, criticó que el cuerpo de su tío lleve más de cuatro horas sin que llegue el fiscal de turno para que ordene el levantamiento del cadáver.

“Mi tío estaba apoyando a sus compañeros ya que ellos son muy unidos y siempre se juntan cuando ocurren este tipo de sismos para ver que sus embarcaciones estén a buen recaudo. Lamentablemente se enganchó con las redes y cayó al mar, según comentan no había salvavidas en ese momento. Yo no he estado presente, pero me dijeron eso. Más de 50 años se dedicaba a esta labor”, declaró la mujer a RPP.

Como informaron sus familiares, Yátaro Acosta no solía dedicarse a su labor tan a menudo, pero le gustaba apoyar a sus amigos cuando se presentaban oleajes anómalos.

TE PUEDE INTERESAR