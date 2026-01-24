El alcalde de Chosica, Oswaldo Vargas, reveló este sábado que aproximadamente 1800 viviendas se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo, principalmente en áreas cercanas al río Rímac y diversas quebradas del distrito.

Días atrás, como parte del compromiso con la protección de la población y sus medios de vida, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia en 134 distritos de diversas provincias de las regiones de Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tumbes, ante el peligro inminente por intensas precipitaciones pluviales, que se vienen registrando desde las primeras semanas de enero del 2026.

Las fuertes lluvias han causado inquietud en sectores de Lima Este como Chosica, donde los habitantes temen la activación de quebradas y huaicos, tal como ha sucedido en temporadas anteriores durante esta época del año. En ese contexto, el burgomaestre sostuvo que frente a esta situación se necesita un trabajo constante y la reubicación de las viviendas en zonas de alto riesgo.

Durante una entrevista en Exitosa, Vargas también alertó que existirían cerca de 1800 viviendas asentadas en riesgo de crecientes en ríos y quebradas, por lo que también se debe considerar el tema de la planificación urbanística.

“He manifestado que hay 1800 viviendas en un estudio, pero que en realidad ese estudio debe estar actualizado que ha de ser cercado de 2 mil viviendas que están en zonas de alto riesgo y que están al costado del río Rímac y quebradas”, indicó en Exitosa.

Pedido al Gobierno de José Jerí

La autoridad municipal también aprovechó su pronunciamiento para solicitar al Gobierno de José Jerí la adopción de políticas públicas de vivienda que eviten invasiones en zonas de quebradas y permitan que las personas puedan trasladarse a zonas más seguras con servicios básicos sin tener complicaciones.

“Pido al Gobierno estas políticas públicas que tienen que ver con tema de vivienda, Techo Propio, para familias jóvenes que están pretendiendo invadir las partes altas de quebradas”, exhortó.

Asimismo, aseguró que como municipalidad no realizan la entrega de constancia de posesión en zonas de alto riesgo como en otras administraciones de años anteriores. Finalmente, sostuvo que solicitó al Gobierno, a través del Ministerio del Interior, a trabajar el tema de la lucha contra el tráfico de terrenos.