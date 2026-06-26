Una adolescente de 13 años falleció luego de descompensarse mientras participaba en una olimpiada escolar organizada en la institución educativa Felipe Huamán Poma de Ayala, ubicada en el distrito de Lurigancho-Chosica. La menor fue atendida inicialmente en el tópico del plantel y posteriormente trasladada a dos establecimientos de salud, donde finalmente se confirmó su muerte.

La familia de la estudiante pidió que las autoridades investiguen lo ocurrido para determinar si la atención brindada dentro del colegio fue la adecuada. Asimismo, solicitó que se esclarezcan las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento de la menor.





¿Qué dijeron los familiares?

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, la adolescente participaba en un campeonato de fútbol cuando comenzó a presentar un fuerte dolor de cabeza. Tras reportar su malestar, fue llevada al tópico de la institución, donde habría recibido una pastilla para aliviar los síntomas y luego permaneció descansando.

La tía de la menor indicó que algunos de sus compañeros advirtieron que la estudiante lloraba y manifestaba sentirse mal antes de ser atendida. Después de ello, la tutora del salón se comunicó con la madre para informarle sobre el estado de salud de su hija.

La madre acudió al colegio pocos minutos después de recibir la llamada y encontró a su hija inconsciente dentro del tópico. Según relató una familiar en declaraciones a ATV, el personal del colegio le indicó que la estudiante continuaba dormida y que debía esperar a que despertara para retirarla.

Fue trasladada a dos hospitales

Tras ser retirada del colegio, la adolescente fue llevada al hospital José Agurto Tello de Chosica para recibir atención médica. Debido a la complejidad de su estado, posteriormente fue derivada al Hospital de Emergencias Pediátricas de San Borja, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

La familia manifestó su preocupación por la forma en que fue atendida la estudiante antes de ser trasladada a un centro de salud. También solicitó que las autoridades educativas evalúen la presencia permanente de personal de salud en instituciones con una alta población escolar.

“En ninguna cabeza va a caber que una niña está con dolor de cabeza y le voy a dar la pastilla chao y que se queda dormida. Eso es negligencia, acá los responsables son los profesores, deberían tener más cuidado. Pedimos a la UGEL que le manden una enfermera”, expresó la tía de la adolescente.

La Policía y las autoridades competentes iniciaron las diligencias para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar la causa del fallecimiento. La familia informó además que tomó la decisión de donar los órganos de la adolescente para beneficiar a otros pacientes que los necesiten.