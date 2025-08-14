Un momento de diversión terminó en susto y caos la noche de este miércoles en el parque central de Chosica, cuando el juego mecánico Galaxy colapsó con diez niños en su interior. El accidente se produjo mientras la atracción giraba, provocando la caída de una de sus cabinas frente a decenas de familias que disfrutaban del parque de diversiones instalado en la zona.

De acuerdo con la Municipalidad de Chosica, la empresa a cargo operaba con una autorización vencida desde marzo de este año, lo que pone en entredicho los controles de seguridad aplicados a las atracciones. Padres y asistentes ingresaron de inmediato a la zona del juego para rescatar a los menores atrapados, varios de los cuales presentaban signos de dolor por los golpes recibidos.

La comuna informó que, afortunadamente, los niños solo sufrieron contusiones leves, aunque dos de ellos fueron trasladados a un hospital como medida preventiva. Ante el hecho, las autoridades clausuraron el parque de diversiones de manera indefinida y anunciaron una investigación para determinar responsabilidades.

Paramédicos y bomberos acudieron rápidamente al lugar para atender a los afectados, mientras que vecinos y visitantes exigieron mayor fiscalización a fin de evitar que incidentes como este se repitan. El cierre del parque se ejecutó inmediatamente después del accidente, con carteles de clausura colocados en las instalaciones.