Un sujeto asesinó a cuchillazos a un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando este lo estaba interviniendo. El hecho se produjo en la zona San Francisco, en Ñaña, Chosica.

Se trata del suboficial técnico de primera Saúl Zuloeta Falen, quien junto a sus colegas estaban por detener al hombre acusado por violencia familiar

Como se observa las imágenes difundidas por América Noticias, los Policías están apostados en las escaleras de un cerro cuando de pronto el intervenido intenta escapar. El sujeto corre con un cuchillo de carnicero en la mano y va hacia el suboficial acuchillándolo en la boca del estomago.

Luego se escuchan disparos realizados por los colegas del policía herido, quienes logran reducir al atacante. Aún con vida el suboficial es bajado por sus compañeros, quienes lo suben a un patrullero y lo trasladan a un centro médico, pero lamentablemente murió.

Según contaron los vecinos al matinal, la policía acudió a la zona tras la llamada de emergencia que ellos mismos hicieron pues el sujeto -que aún no ha sido identificado- maltrataba a sus familiares y asustaba al vecindario.

“Dicen que está mal de la cabeza, no lo sé. Pero es un peligro para la sociedad”, comentó un vecino, quien pidió que no dejen en libertad al hombre, pues temen que la próxima víctima mortal ya no sea un adulto, sino un niño.