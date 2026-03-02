Un ciclista que participaba en una competencia fue atropellado en la Panamericana Sur cuando un vehículo lo impactó y se dio a la fuga. Cámaras de video registraron el momento del accidente, permitiendo documentar la gravedad del hecho.

La víctima sufrió contusiones en el lado izquierdo del cuerpo, tres puntos en la ceja y laceraciones en rostro y extremidades, aunque los exámenes médicos descartaron fracturas.

Tras el incidente, la ambulancia que acompañaba la carrera brindó los primeros auxilios antes de trasladarlo a un hospital cercano.

Gracias a que las imágenes del accidente se difundieron en redes sociales, los amigos del ciclista pudieron identificar la placa del vehículo y la ubicación de la propietaria. Con estos datos, acudieron a la comisaría de Lurín para presentar la denuncia formal contra los responsables.

La Policía intervino a una mujer en su vivienda y trasladó el vehículo a la comisaría para las pericias correspondientes.