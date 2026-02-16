El cierre temporal de la playa Agua Dulce, en el distrito de Chorrillos, dispuesto el domingo 15 de febrero por acumulación de residuos que comprometían la salubridad, provocó que decenas de bañistas se trasladaran a balnearios cercanos en busca de alternativas para disfrutar del verano.

Las playas Los Yuyos, Las Sombrillas y Pescadores, ubicadas en Barranco, registraron alta concurrencia desde tempranas horas .

Familias y grupos de jóvenes acudieron incluso pese a la llovizna, realizando actividades recreativas en la arena y el mar.

Algunos visitantes señalaron que el cierre de Agua Dulce constituye una llamada de atención frente a la falta de cultura ciudadana y el arrojo indiscriminado de basura.

Ante el incremento de público, las autoridades reforzaron las medidas de control y limpieza en Los Yuyos, donde se instalaron tachos de basura en distintos puntos y se desplegó personal policial y de serenazgo en los accesos para garantizar el orden.

Asimismo, se supervisa el aforo y se controla el consumo de bebidas alcohólicas, con el objetivo de mantener condiciones adecuadas de seguridad y salubridad durante la temporada de verano y evitar que se repitan los problemas que motivaron la clausura de Agua Dulce.