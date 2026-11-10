El Comando Unificado dispuso la reubicación de 200 internos del penal Ancón I en otros centros penitenciarios del país, como parte de las acciones orientadas a reforzar la seguridad y optimizar el control de la población penitenciaria.

El operativo estuvo a cargo de efectivos del Grupo de Operaciones Especiales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), junto con agentes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La Marina de Guerra del Perú brindó el soporte logístico.

A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos indicó que la medida responde a la estrategia del Gobierno para mantener separados a los internos considerados de alta peligrosidad de aquellos que cumplen condena por delitos menores.

Con esta medida, el Gobierno apunta a que los establecimientos penitenciarios de máxima seguridad alojen exclusivamente a reclusos de alta peligrosidad, a fin de garantizar un tratamiento penitenciario adecuado y evitar hechos que alteren el orden interno.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció en octubre la creación del Comando Unificado, un mecanismo de coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que busca articular sus capacidades operativas para hacer frente a las organizaciones criminales y la delincuencia.

Según explicó la jefa de Estado, esta iniciativa se sustenta en el artículo 44 de la Constitución Política, que establece entre las principales obligaciones del Estado la defensa de la soberanía nacional, la protección de los derechos humanos, el resguardo de la población ante amenazas a su seguridad y la promoción del bienestar general.