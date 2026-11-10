“Me dijo que ya regresaba y por eso no me preocupé”, contó Rebeca Común al recordar la última conversación que tuvo con su hija, Yestelin Ketty Torres Común (20), antes de que saliera de casa. La familia realiza este lunes 9 de noviembre el velorio de la joven estudiante en su vivienda, en Los Olivos. Sus restos fueron hallados en Chuquitanta, San Martín de Porres.

En diálogo con América Noticias, la madre exigió que las autoridades investiguen el caso, esclarezcan las circunstancias de la muerte de su hija y sancionen a los responsables. “ Quiero justicia por mi hija, que se haga justicia, que todos los que están implicados paguen ”, manifestó.

Rebeca también puso en duda el testimonio de Daniel Sebastián Chahuayo Yauri, detenido por el caso. De acuerdo con lo que relató, el hombre habría afirmado que lo amenazaron con un arma y lo trasladaron contra su voluntad hasta el lugar donde fue encontrada la joven.

La madre consideró que esa versión no coincide con las circunstancias en las que, según los testimonios que recibió la familia, fue encontrado el detenido.

“ Él dice que supuestamente lo encañonaron y se lo llevaron, pero él estaba bien. ¿Qué hacía al costado de mi hija? ¿Por qué no pidió auxilio? ”, sostuvo.

En ese sentido, puso en duda que se tratara de un robo, pues el detenido habría conservado todas sus pertenencias. “ ¿Por qué no se llevaron su celular? ¿Por qué no se llevaron algo? Pero nada, sus cosas estaban ahí ”, indicó.

Durante la entrevista, Rebeca Común señaló al detenido como presunto responsable de la muerte de su hija. Además, sostuvo que este habría utilizado un pasador de sus zapatillas para ahorcarla. No obstante, esta versión corresponde a la declaración de la madre y serán las autoridades las encargadas de esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades.

La mujer señaló que no imaginó que su hija demoraría tanto en regresar, ya que la joven le había comentado que solo saldría a una tienda que quedaba cerca de su vivienda.

“E lla ese día no iba a salir, solamente iba a ir a la tienda. Salió con sus sandalias, me dijo ‘ahorita vengo, mamá’, por eso me quedé tranquila ”, contó.