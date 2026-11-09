Más de 50 empresas de transporte público de Lima suspenderán sus operaciones este martes 10 de noviembre para participar en una movilización contra las extorsiones, amenazas y asesinatos de conductores. La medida podría afectar el desplazamiento de miles de pasajeros que utilizan diariamente este servicio.

La protesta fue convocada por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), cuyo presidente, Martín Valeriano, confirmó que las compañías afiliadas al gremio dejarán de circular durante la jornada de movilización.

En declaraciones a RPP, el dirigente precisó que otras empresas también podrían sumarse a la convocatoria, por lo que el número de operadores participantes podría aumentar.

¿Qué rutas de transporte público serán afectadas el martes 10 de noviembre?

Aunque Anitra confirmó la participación de más de 50 empresas, todavía no se ha difundido una lista oficial de las compañías ni de los números de rutas que suspenderán sus servicios.

Las mayores complicaciones de tránsito podrían presentarse en los alrededores de la plaza de Acho, en el Rímac, así como en las vías del Centro de Lima que conectan con el Congreso de la República, debido al desplazamiento de los manifestantes.

Sin embargo, aún no se conocen desvíos específicos ni un recorrido detallado de la marcha. Por ello, no es posible determinar qué líneas dejarán de operar ni durante cuántas horas permanecerán suspendidas.

Los pasajeros que utilizan transporte público durante las primeras horas de la mañana deberán considerar posibles interrupciones y consultar directamente con sus empresas de transporte antes de desplazarse.

¿A qué hora comenzará la marcha de transportistas en Lima?

La concentración está programada para las 7:00 a.m. del martes 10 de noviembre, en las inmediaciones de la plaza de Ach1o, ubicada en el distrito del Rímac.

Desde ese punto, los transportistas se movilizarán hacia el Congreso de la República, donde esperan reunirse con representantes del Parlamento para exponer sus demandas de seguridad.

De acuerdo con Martín Valeriano, el gremio buscará sostener una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, además de solicitar la intervención de representantes del Poder Ejecutivo.

La movilización se desarrollará en rechazo a los ataques que vienen afectando a conductores, cobradores y empresas del sector.

Anitra exige al Gobierno medidas frente a extorsiones y asesinatos

El presidente de Anitra cuestionó la respuesta de las autoridades ante los casos de violencia contra los trabajadores del transporte público y exigió acciones que permitan garantizar su seguridad.

“El martes nosotros vamos a salir a hacer una marcha de protesta por todo lo que viene ocurriendo y que el Gobierno tiene que ya concretar las acciones, porque de nada vale muchas fotografías en el tema de seguridad y no hay resultado hasta el momento”, declaró Martín Valeriano a RPP.

El dirigente sostuvo que el problema afecta no solo a los conductores, sino también a los ciudadanos que utilizan diariamente los servicios de transporte público.

“Hay una inacción del Gobierno, una desatención en materia de seguridad, no solamente a los transportistas, sino a la ciudadanía en general”, manifestó.

Transportistas advierten que podrían convocar a un nuevo paro

Martín Valeriano señaló que la movilización de este martes podría ser el inicio de nuevas medidas de protesta si las autoridades no atienden las demandas del sector.

El representante de Anitra advirtió que el gremio evaluará convocar un paro de transporte en los próximos días si no se adoptan medidas que garanticen la seguridad de los trabajadores.

Por el momento, la convocatoria confirmada corresponde a la marcha del martes 10 de noviembre y a la suspensión del servicio de las empresas participantes durante la movilización.

Ministerio Público registró 167 atentados contra el transporte público

La protesta ocurre en medio de los continuos ataques contra conductores y empresas de transporte de Lima y Callao.

Según cifras del Observatorio contra la Criminalidad del Ministerio Público, durante el primer semestre de 2026 se registraron 167 atentados contra el transporte público en Lima Metropolitana y el Callao.

Este escenario ha motivado reiteradas demandas de protección por parte de los gremios de transportistas, que reclaman medidas frente a las extorsiones y asesinatos de trabajadores.

La paralización anunciada por Anitra busca exigir respuestas de las autoridades ante estos hechos de violencia