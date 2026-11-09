Un grupo de sujetos que vestía camisetas del Sport Boys ingresó por la fuerza a una caseta de Serenazgo de San Miguel y atacó a las personas que permanecían dentro del recinto.

La agresión se registró la tarde del último domingo y dejó a varias personas heridas. Entre los afectados figura un agente de Serenazgo, quien sufrió lesiones de gravedad en el rostro al recibir el impacto de una piedra.

Las cámaras de videovigilancia del distrito registraron el incidente. Según las imágenes, todo comenzó cuando un primer grupo de personas ingresó al módulo de seguridad para ponerse a salvo de una gresca entre barristas que se desarrollaba en la vía pública.

Posteriormente, otro grupo que permanecía fuera del módulo comenzó a provocar a las personas refugiadas y terminó irrumpiendo por la fuerza con piedras, palos y fierros. Durante el ataque, los sujetos destrozaron la puerta y la mampara de vidrio de la caseta.

En medio del ataque, uno de los hombres fue golpeado reiteradamente en la cabeza por los agresores. Asimismo, entre los afectados se encuentra un trabajador del Serenazgo de San Miguel, quien se encontraba cumpliendo sus funciones cuando se produjo la irrupción violenta.

Uno de los hombres que era atacado intentó protegerse detrás del agente de Serenazgo. Sin embargo, el trabajador municipal sufrió un fuerte impacto de piedra en el rostro, el cual le provocó heridas en la boca y la pérdida de un diente, por lo que tuvo que ser trasladado a una clínica para recibir atención médica.

Por su parte, las imágenes registradas por las cámaras de seguridad fueron puestas a disposición de la Policía Nacional con el propósito de identificar a las personas involucradas en el ataque.