La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo al suboficial de tercera Jaime Ubilluz Albuquerque por estar involucrado en presuntos cobros de coimas a comerciantes de la cuarta zona de Collique, en el distrito de Comas.

“Él decía: ‘¿cómo es?’ para dejarnos trabajar tranquilos si no, nos metía a la cárcel o me mandaba a la municipalidad a cerrar mi negocio”, contó uno de los agraviados a Latina Noticias.

“A mi me ha estado cobrando cuatro meses ya. Lo peor que yo soy mamá soltera, tengo dos hijitos, no me dejaba trabajar. Lo veía en la puerta del colegio, de mi casa, yo ya no sabía qué hacer”, señaló otra comerciante.

De acuerdo a los denunciantes, el suboficial los contactaba por llamadas y hasta WhatsApp para cobrarles el dinero. “Me llamaba. Yo le decía que se me apagó el celular y me decía: ‘mándame algo aunque sea, necesito’”.

Cansados de esta situación, los comerciantes decidieron denunciar al agente PNP ante la Fiscalía Anticorrupción de Lima Norte, la misma que recaudó pruebas junto a la Dirección contra la Corrupción de la Policía para intervenir a Ubilluz cuando presuntamente cobraba la coima a uno de los agraviados.

Según el matinal, el suboficial se encontraba en el negocio de una de sus víctimas cuando fue intervenido. El agraviado había dejado dinero en una revista que Ubilluz debía llevarse. “Yo lo puse acá, él lo agarró y luego lo aventó”.

Por su parte, el abogado del policía indicó que él tiene otra versión de los hechos. “En la tienda supuestamente habían dejado una revista con dinero, después de 40 minutos él ha ido a la tienda a comprar su bebida. Lo que me menciona es que se acerca a comprar y no toca para nada la revista y se retira”.