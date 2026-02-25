Un camión cisterna cargado con brea destinada a trabajos de asfaltado se incendió en la cuadra 1 del jirón Pedro Ruiz Gallo, en Collique Cuarta Zona, frente al colegio Coronel Gálvez, en el distrito de Comas.

El siniestro generó alarma entre vecinos y transeúntes debido a la intensa humareda y al riesgo de propagación del fuego en una zona urbana.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional, unidades del Cuerpo General de Bomberos y personal de serenazgo, quienes acordonaron el área para facilitar las labores de emergencia y pusieron a buen recaudo a los residentes.

La rápida intervención permitió evitar que las llamas alcanzaran viviendas cercanas u otras unidades vehiculares.

Las autoridades trabajaron para controlar completamente el incendio y enfriar el camión cisterna, mientras se iniciaron las investigaciones para determinar las causas del incidente.

No se reportaron víctimas, aunque el hecho generó preocupación entre los vecinos por tratarse de un vehículo que transportaba material altamente inflamable.