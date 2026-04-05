César Antón fue condenado a 35 años de prisión efectiva por el delito de violación sexual en agravio de su cuñada menor de edad, y también por el ilícito de pornografía infantil agravada.

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Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado en la Asociación de Viviendas Autogestionadas Huayaringa Alta Zona 3, ubicado en el distrito de Santa Eulalia, en la provincia de Huarochirí, en Lima.

El sentenciado aprovechó la cercanía con la menor para cometer los actos de connotación sexual entre enero y abril de 2024, cuando la víctima tenía 4 años de edad.

Advierte que el acusado también captó los hechos en videos y los subió a una cuenta de Google con el usuario de “César”, vinculado a su número celular.

Ante ello, se dispuso el pago de una reparación civil de S/ 40 000 a favor de la menor de edad.