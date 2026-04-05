El Poder Judicial autorizó levantar el secreto bancario y de las comunicaciones de Óscar Acuña Peralta, hermano del candidato presidencial de Alianza para el Progreso, César Acuña Peralta, como parte de la investigación preparatoria que se sigue en el denominado caso Frigoinca.

La decisión fue adoptada por la jueza Leky Chagua, quien declaró fundado el requerimiento presentado por la Fiscalía Anticorrupción encargada del caso. La medida también alcanza a los coinvestigados Aníbal Morillo, exgerente regional de Junín, así como Milton Broca y Segundo Pineda.

El levantamiento del secreto bancario se aplicará respecto al periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024, según lo autorizado por el órgano jurisdiccional.

También se levantará el secreto de comunicaciones

La magistrada Leky Chagua también declaró fundado el requerimiento fiscal para levantar el secreto de las comunicaciones de los investigados Óscar Acuña, Aníbal Morillo, Milton Broca y Segundo Pineda.

La medida incluye además al fallecido empresario Nilo Burga, quien fue propietario de la empresa Frigoinca, señalada en la investigación.

Según la resolución judicial, el levantamiento del secreto de comunicaciones se ejecutará igualmente para el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024, como parte de las diligencias destinadas a esclarecer los hechos investigados.

Fiscalía investiga presunta organización criminal vinculada a Qali Warma

De acuerdo con el Ministerio Público, en el caso se investiga la presunta existencia de una organización criminal que habría manipulado procesos de selección y adjudicación para favorecer a empresas proveedoras de alimentos, entre ellas Frigoinca.

El objetivo, según la hipótesis fiscal, habría sido permitir la distribución de conservas producidas por dicha empresa a través del ahora extinto Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, en distintas regiones del país, incluida La Libertad.

La investigación busca determinar si se produjeron irregularidades en las contrataciones públicas relacionadas con la provisión de alimentos destinados a escolares beneficiarios del programa estatal.