Miles de ciudadanos regresarán hoy a la capital luego de haber disfrutado del feriado largo de Semana Santa en distintas localidades del país.

En este marco, la Policía anunció la implementación de un plan especial de tránsito en la carretera Panamericana Sur para garantizar el retorno seguro y fluido de la masa de vacacionistas.

El comandante general de la institución, general Óscar Arriola, confirmó que la medida contempla la habilitación de cinco carriles en sentido de sur a norte para abarcar la enorme cantidad de vehículos que transitarán la importante vía.

Así, solo uno quedará disponible para el tránsito vehicular en el sentido contrario, confirmó el alto mando del Policía Nacional del Perú.

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Despliegue

La medida entrará en vigencia a las 10:00 horas de hoy domingo. En este marco, para complementar todo el operativo, se desplegará un importante contingente de efectivos en las principales vías y zonas turísticas del sur chico, a fin de asegurar el orden y seguridad desde el inicio de los recorridos.

“En estas fechas suelen desplazarse unos 110,000 vehículos hacia el sur; sin embargo, en esta oportunidad se ha registrado más de 140,000, lo que obliga a reforzar las medidas de control y seguridad”, indicó el general Arriola en diálogo con los medios de comunicación.