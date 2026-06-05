La provincia de Chincha fue sede de la celebración por el Día de la Identidad e Integración Cultural Regional, que conmemora la unión de las cinco provincias de la región Ica. En el evento cada ciudad presentó parte de su costumbre en un intercambio entre autoridades para fortalecer los lazos históricos, culturales y sociales. Asimismo, se rindió homenaje a la matemática, arqueóloga y científica alemana María Reiche Neumann.

Integración regional

La actividad comenzó en la parroquia Santo Domingo de Guzmán con una misa, y continuó con el paseo del Pabellón Nacional. Las autoridades que representan a las provincias de Chincha, Pisco, Ica, Nasca y Palpa participaron en el izamiento de las banderas de su localidad, así como también de la bandera alemana, a cargo de la Asociación María Reiche. Luego cada delegación presentó sus manifestaciones culturales a través de un desfile.

El evento que fortalece la unidad de las provincias contó con la presencia de los consejeros Aracelli Valentín, Ángel Macazana, también de las autoridades municipales de las cinco provincias, y de la citada Asociación. La actividad también reconoce el estudio realizado por María Reiche a las líneas y geoglifos de Nasca. Cabe indicar que el día de la Identidad Regional se celebra cada 8 de junio y coincide con el fallecimiento de la destacada arqueóloga.

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