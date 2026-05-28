La provincia de Chincha se convertirá este 4 de junio en el escenario principal de la celebración por el Día de la Identidad e Integración Cultural Regional, actividad que reunirá a las cinco provincias de la región Ica en una jornada dedicada a la cultura, la gastronomía, la música y las tradiciones.

Unión regional

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa organizada por el Gobierno Regional de Ica, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, donde autoridades regionales y municipales presentaron oficialmente el programa de actividades y el video promocional de la edición 2026.

La mesa estuvo integrada por el vicegobernador regional Washington Sotelo Luna; la alcaldesa provincial de Chincha, Silvia Barrios Valenzuela; el alcalde provincial de Ica, Carlos Reyes Roque; el gerente regional de Desarrollo Social, Roberto López Mariños; y la presidenta de la Asociación María Reiche para las Líneas de Nasca, Lía Bocanegra Ibárcena.

Durante su intervención, el vicegobernador regional resaltó la importancia de fortalecer el sentido de pertenencia y unión entre las provincias de Ica, Chincha, Pisco, Palpa y Nasca.

“La identidad no debe vivirse solamente un día. Tiene que existir siempre para poder integrarnos como región y sentirnos orgullosos de nuestras provincias y de nuestra tierra”, señaló Washington Sotelo.

Asimismo, destacó que la integración regional permite impulsar el desarrollo cultural, turístico y económico de toda la región.

Por su parte, la alcaldesa de Chincha, Silvia Barrios Valenzuela, indicó que la provincia viene trabajando desde hace semanas en la organización de esta celebración, la cual buscará mostrar al país y al mundo el potencial cultural y productivo de la región Ica.

“Las cinco provincias necesitamos estar más unidas que nunca. Cada una tiene sus propias bondades y lo importante es compartirlas y fortalecer nuestra identidad cultural”, manifestó.

La autoridad provincial informó que las actividades comenzarán desde las 9:30 de la mañana con una misa y actos protocolares, seguidos por un desfile cultural con delegaciones de las distintas provincias.

Posteriormente, las celebraciones continuarán en la Hacienda San José, donde se desarrollarán presentaciones artísticas, exhibiciones culturales y muestras gastronómicas.

Durante la jornada, el público podrá disfrutar de expresiones artísticas, danzas típicas y presentaciones musicales, además de recorrer espacios donde se exhibirán productos emblemáticos de las provincias iqueñas.

Entre ellos destacan vinos, piscos, artesanías, dulces tradicionales y platos típicos representativos de cada localidad.

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