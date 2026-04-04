Un choque entre dos unidades de transporte público ocurrido Este sábado 4 de abril en el distrito limeño del Rímac dejó al menos diez personas heridas, entre ellas un menor de edad.

El accidente se registró en la cuadra 9 del jirón Trujillo, una zona de alto tránsito vehicular y peatonal.

El siniestro i nvolucró a una cúster de la empresa La Bala y un bus del consorcio Impulsa Progreso .

Según los primeros reportes y testimonios de testigos, la cúster se desplazaba a gran velocidad e impactó por la parte posterior al bus, presuntamente mientras ambas unidades competían por pasajeros, lo que provocó el despiste del vehículo de mayor tamaño.

El impacto ocasionó severos daños materiales, con lunas destrozadas y carrocerías afectadas. Incluso, un peatón habría sido alcanzado durante el accidente. Vecinos de la zona relataron que el choque fue repentino y que el conductor de la cúster habría estado realizando maniobras temerarias.

Hasta el lugar llegaron al menos cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y ambulancias de Samu para atender la emergencia. Los heridos fueron trasladados a centros de salud cercanos, incluyendo la Clínica Internacional, donde permanecen en observación.

El tránsito en la zona quedó restringido por varias horas mientras se realizaban las labores de auxilio y retiro de los vehículos, que luego fueron llevados a la comisaría del Rímac.