El Ministerio de Salud informó que todas las personas afectadas por el accidente ocurrido en el estadio de Matute, en La Victoria, reciben atención médica gratuita. La institución precisó que el proceso se desarrolla conforme a la Ley de Aseguramiento Universal en Salud y que se aplicarán medidas inmediatas ante cualquier irregularidad en los servicios.

El viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Luis Melchor, señaló que se impartieron instrucciones al director del Hospital Dos de Mayo para garantizar la cobertura completa. La indicación busca evitar que los pacientes o sus familiares asuman gastos por medicamentos u otros insumos necesarios.

El funcionario explicó que el Ministerio tomó conocimiento de algunos reportes sobre cobros indebidos en el hospital. Sobre ello, manifestó que se dispuso la corrección inmediata y reiteró que todos los heridos serán atendidos sin costo alguno.

“Hemos tomado conocimiento de este tema y se ha indicado al señor director del Hospital Dos de Mayo que de inmediato se corrija esta situación para que ningún paciente o familiar tenga la necesidad de comprar por bolsillo propio medicamentos. Nosotros garantizamos al 100% la atención gratuita a los afectados en este hecho”, señaló.

Estado de los heridos

Melchor también precisó que hasta el momento seis personas continúan internadas en el Hospital Dos de Mayo. Según informó, dos de ellas permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos con distintos niveles de gravedad, mientras que las otras cuatro se mantienen estables bajo observación médica.

Entre los pacientes hospitalizados se encuentran menores de edad y una gestante de 18 años con nueve semanas de embarazo. El Ministerio informó que el estado de ambos grupos se monitorea constantemente para asegurar una evolución favorable.

El viceministro también aclaró que algunos pacientes recibieron analgésicos cuya aplicación puede provocar somnolencia. Sin embargo, descartó que alguna de las personas heridas se encuentre en coma y adelantó que los menores podrían recibir el alta médica en las próximas horas.

Además, detalló que aquellos que fueron derivados al Hospital Loayza y a la Emergencia Pediátrica ya concluyeron su proceso de recuperación. Todos ellos se encuentran fuera de peligro y continúan con evaluaciones de control ambulatorio.

Desde la noche del incidente, el Minsa activó el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) para atender a los afectados en el estadio de Matute. También se instaló un puesto de comando en la zona y se coordinó el traslado de los heridos hacia los hospitales de referencia.

Según información oficial, el operativo se inició con ocho ambulancias y posteriormente se amplió a doce unidades. Con ese despliegue se logró una respuesta rápida que permitió que los pacientes recibieran asistencia médica de forma inmediata.

El Ministerio reafirmó que supervisará todas las etapas del proceso médico para garantizar la atención oportuna. Asimismo, comunicó que se continuará brindando acompañamiento a las familias de las personas afectadas por el accidente.