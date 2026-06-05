El Jurado Nacional de Elecciones proclamó los resultados de los comicios primarios de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, con ello las agrupaciones políticas pueden iniciar el proceso de inscripción de candidatos hasta el 16 de junio, fecha límite en la que los funcionarios y autoridades en función deben solicitar una licencia sin goce de haber para que sus candidaturas sean admitidas.

Esta solicitud aplica para el caso de consejeros regionales que pretendan alguna alcaldía o ser regidores, para alcaldes que busquen ser regidores o postulen a otra alcaldía, para regidores que postulen a alguna alcaldía u otra jurisdicción; en estos casos la licencia será por 30 días y se hará efectiva desde el 4 de septiembre. Hasta la fecha solo se tramitó una licencia ante el Jurado Nacional de Elecciones, correspondiente a Alfredo Vilca, regidor distrital de Characato.

La licencia aplica también para gerentes regionales, directores sectoriales, gerentes municipales, prefectos, subprefectos, funcionarios públicos que administran o manejan fondos del Estado y funcionarios de empresas del Estado.