La provincia de Nasca registró un avance clave para el desarrollo de su futura infraestructura en salud, luego de concretarse la donación e inscripción registral del terreno donde se proyecta construir el nuevo Hospital Ricardo Cruzado Rivarola.

Moderno nosocomio

El predio, que supera los 39 mil metros cuadrados, quedó oficialmente inscrito a favor de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Ica, lo que permitirá continuar con las siguientes etapas necesarias para la ejecución del proyecto hospitalario.

La formalización del terreno fue posible tras un proceso de coordinación entre el Gobierno Regional de Ica, la Municipalidad Provincial de Nasca, la DIRESA y otras instituciones involucradas, las cuales trabajaron en la subsanación de observaciones técnicas y legales que formaban parte del procedimiento.

La inscripción registral fue concretada el pasado 29 de mayo de 2026, asegurando la disponibilidad legal del área destinada a la futura obra.

El nuevo Hospital Ricardo Cruzado Rivarola está proyectado para ampliar y mejorar la capacidad de atención de los servicios de salud en la provincia de Nasca, beneficiando a miles de habitantes de la ciudad y de distritos cercanos.

Entre los objetivos del proyecto se encuentran el fortalecimiento de la atención médica especializada, la mejora de los servicios de emergencia y el incremento de la capacidad resolutiva del sistema sanitario local. Se espera que la futura infraestructura contribuya a reducir las brechas existentes en materia de salud y permita brindar una atención más oportuna a la población.

Asimismo, la DIRESA Ica consolidó oficialmente la donación e inscripción registral del terreno donde se construirá un nuevo establecimiento de salud en el Centro Poblado La Banda, distrito de El Ingenio (Nasca).

Con una extensión de 740.70 metros cuadrados, este importante logro permitirá impulsar un proyecto largamente esperado por la población, acercando servicios de atención primaria, prevención y promoción de la salud a cientos de familias que durante años han esperado una mejor infraestructura sanitaria.

La inscripción registral concretada ante SUNARP garantiza legalmente la disponibilidad del terreno para el desarrollo de esta obra, resultado del trabajo articulado entre la Municipalidad Distrital de El Ingenio, el Gobierno Regional de Ica, la DIRESA Ica y el Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca.

Finalmente, el 19 de mayo de 2026, se concretó la inscripción registral de la donación ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), quedando la Dirección Regional de Salud de Ica como titular del predio.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO