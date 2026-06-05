El próximo 9 de junio, el Tribunal Constitucional analizará el hábeas corpus presentado por la defensa del expresidente Ollanta Humala.

Cabe mencionar que el recurso busca dejar sin efecto tanto la condena de 15 años de prisión efectiva como la reclusión derivada de la sentencia emitida por el Poder Judicial por hechos vinculados a la campaña presidencial de 2006.

Durante la audiencia, los magistrados revisarán los argumentos planteados por el equipo legal del exmandatario y la documentación del caso. La evaluación permitirá determinar si durante el proceso judicial se produjeron posibles vulneraciones al debido proceso o a la libertad individual.

La decisión del Tribunal Constitucional se desarrollará en un contexto marcado por resoluciones judiciales recientes relacionadas con el financiamiento de organizaciones políticas. El fallo definirá si se mantiene la medida de encarcelamiento o si corresponde disponer la libertad de Humala.