Freddy Cornetero Cueva, el hincha de Alianza Lima que perdió la vida durante el ‘banderazo’ realizado en el estadio Alejandro Villanueva, Matute, murió a consecuencia de una asfixia, según confirmó el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola.

El alto mando policial confirmó que la tragedia se registró al promediar las 6:45 p.m., por una “avalancha humana” que cubrió la tribuna sur del recinto de Matute.

Arriola precisó que la causa exacta del deceso de Cornetero Cueva fue una “asfixia compresión torácica”. Así, descartó versión del aplastamiento por colapso de estructuras, hipótesis que trascendió cuando se conoció el fallecimiento.

“Hubo un desconcierto porque se hablaba de que parte de la tribuna había cedido, otros de que toda la tribuna, que había habido desplome, pero nada de ello, fue una avalancha humana”, confirmó en diálogo con los medios.

Arriola señaló que, según las primeras indagaciones, la situación se desencadenó cuando la hinchada realizaba un ejercicio en la tribuna, que al parecer tuvo fallos en la ejecución, y afectando a los ubicados en la parte más baja.

Pesquisas

El Quinto Despacho de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Victoria-San Luis inició la investigación tras la muerte del hincha Freddy Cornetero en la tribuna sur del estadio.

La entidad dispuso la revisión de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del recinto. Asimismo, se dispuso visitar los establecimientos de salud donde fueron llevados los heridos para recolectar información sobre la tragedia.

Por su parte, la Municipalidad de la Victoria aclaró que no había autorizado eventos ni dentro del recinto deportivo ni en sus alrededores.

Además, la comuna aseguró que continuará colaborando con las autoridades y las familias afectadas en todo lo que sea necesario para aclarar la situación.