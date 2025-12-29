Un accidente de tránsito se registró en el cruce de las avenidas Universitaria y Naranjal, en el distrito de Los Olivos, donde un conductor se salvó de morir tras el violento impacto entre dos vehículos particulares.

De acuerdo con información difundida por Exitosa Noticias, uno de los autos habría cruzado a excesiva velocidad e impactó de lleno contra otro vehículo que se dirigía hacia el centro de la capital.

Policía investiga presunto pase de luz roja

Agentes de la Policía Nacional del Perú que acudieron a la emergencia indicaron que uno de los choferes habría cruzado el semáforo en luz roja, lo que habría ocasionado el siniestro.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto del choque. En las imágenes se observa que uno de los vehículos quedó casi inservible tras el impacto.

Conductor relata cómo sobrevivió

El principal afectado fue Daniel Paul Sánchez, quien relató que logró salvarse gracias a los sistemas de seguridad de su vehículo.

“Tras el impacto se me cerraron los ojos y todo me daba vueltas. Gracias a las bolsas de aire me protegí y el asiento se inclinó inmediatamente”, declaró.

El conductor sostuvo que tenía la luz verde del semáforo al momento de cruzar y pidió que el hecho sea esclarecido mediante las grabaciones de seguridad.

“Eso tiene que verse ahí para que no digan que yo soy el imprudente”, agregó.

Versión del otro conductor

El segundo implicado fue identificado como Darwin Machado, de nacionalidad venezolana, quien también aseguró que cruzó con luz verde y negó haber cometido alguna imprudencia.

“Hay cámaras que pueden verificar todo eso. Yo venía en mi vía con la luz verde y el caballero se pasó la luz roja a gran velocidad”, señaló.

Machado indicó que se dedica al servicio de taxi por aplicativo y que el impacto se produjo debido a la velocidad del otro vehículo.

Ambos fueron llevados a la comisaría

Tras el accidente, ambos conductores fueron trasladados a la comisaría de Laura Caller para rendir sus declaraciones y permitir que las autoridades determinen responsabilidades.

El caso se encuentra en investigación, mientras se analizan los registros de video y los peritajes correspondientes.