Liliana Rosa, decana del Colegio de Enfermeros del Perú, confirmó que una enfermera resultó positivo del coronavirus y lamentó que sus colegas trabajen en malas condiciones , por lo que pidió suspender la vacunación contra el neumococo por el riego que corren ante el avance del COVID-19.

La titular del Colegio de Enfermeros del Perú incidió que no se puede vacunar porque “si se usa el mismo equipo (de protección), el enfermero podría convertirse en un vector de contaminación”.

“Hemos solicitado que ya no se vacune, mientras no haya equipos suficientes”, dijo al indicar que para vacunar a cada persona el material de protección debe ser cambiado.

Varios no tienen seguro

Además, solicitó que no haya contratos de servicios no personales al personal se salud, pues hay muchos enfermeros que no tienen seguro de salud.

“Eso es terrible, es decir si se contaminan no tienen seguro. El Estado tiene que garantizar el derecho a la salud y alimentación. Les dan alimentos a los médicos y los de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), y no a los que no tienen”, explicó.

Comentó que los jóvenes que poseen contratos de servicios no personales “no tienen acceso a alimentos, y en esta época de cuarentena no hay restaurante ni cafetería”.

