La congresista Susel Paredes presentó un proyecto de ley que propone establecer un mandato fijo de dos años para el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de fortalecer la institucionalidad, la meritocracia y la estabilidad en la conducción policial.

La iniciativa plantea modificar el Decreto Legislativo N.º 1267 para que el titular de la PNP sea designado por el presidente de la República entre los tres oficiales generales de armas más antiguos con grado de teniente general.

El proyecto también incorpora un sistema de rendición de cuentas y evaluación de desempeño, al establecer que la continuidad del comandante general esté sujeta a evaluaciones semestrales basadas en indicadores objetivos del Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional.

Dichas evaluaciones considerarían cuatro ejes: eficacia operativa, gestión eficiente de recursos, bienestar y disciplina del personal, y continuidad estratégica de las políticas de seguridad.

Asimismo, la iniciativa de Susel Paredes define causales específicas para el cese anticipado del comandante general, como renuncia, incapacidad física permanente, comisión de faltas graves o delitos dolosos, así como el incumplimiento de los objetivos evaluados.

El proyecto precisa que la medida no generará gastos adicionales al Estado y que, de aprobarse, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 60 días para adecuar el reglamento y establecer la metodología e indicadores de evaluación.