La Contraloría General de la República advirtió riesgos de sobrecostos y retrasos tanto en la elaboración del expediente técnico como en la futura construcción de los viaductos de la avenida Javier Prado, proyecto que está a cargo del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) de la Municipalidad Metropolitana de Lima. La alerta fue expuesta por su vocero, Luis Castillo Torrealva, en Canal N.

El proyecto contempla la construcción de tres viaductos vehiculares, los cuales requerirán una inversión estimada cercana a los S/550 millones, de acuerdo con los informes de visita de control emitidos por la Contraloría.

Según el Informe de Visita de Control n.° 001-2026-OCI/0323-SVC, la obra del viaducto ubicado en la intersección de la avenida Javier Prado con la avenida Sánchez Carrión, entre la calle Las Flores y el jirón Trujillo, en el distrito de San Isidro, fue adjudicada el 31 de diciembre de 2025 por un monto de S/246 417 533.30.

La comisión de control advirtió que el postor ganador no evaluó de manera adecuada los riesgos en la matriz incluida en su oferta técnica, lo que reduce la posibilidad de identificar y priorizar amenazas durante la ejecución del proyecto. Asimismo, señaló que la propuesta económica omitió partidas destinadas a la mitigación de ruido, polvo y contaminación, exponiendo la obra a riesgos ambientales, sociales y legales.

En el Informe de Visita de Control n.° 002-2026-OCI/0323-SVC, referido al tramo comprendido entre la calle Las Begonias y la avenida Arenales, la Contraloría advirtió que el consorcio adjudicatario no acreditó de manera oportuna la experiencia del personal no clave.

Debido a esta situación, el primer entregable del expediente técnico fue desarrollado por profesionales que no reunían los requisitos exigidos. El contrato correspondiente a este tramo alcanza los S/224 533 398.58 y se firmó el 8 de setiembre de 2025. Asimismo, se advirtió la existencia de documentos sin la firma de especialistas, la utilización de firmas “pegadas” y la intervención de personal sin habilitación profesional vigente.

En el caso del viaducto ubicado entre las avenidas Circunvalación del Golf Los Incas y Los Frutales, en el distrito de La Molina, el Informe de Visita de Control n.° 003-2026-OCI/0323-SVC señaló que no se acreditó el trámite del tercer entregable del expediente técnico, situación que podría generar retrasos en el inicio de la ejecución de la obra.

Además, la Contraloría también advirtió que los contratos carecen de la cláusula de suspensión automática por liberación de interferencias y que, para el año 2026, no se cuenta con certificación presupuestal, lo que podría ocasionar retrasos en los pagos, controversias contractuales y poner en riesgo la continuidad del proyecto.