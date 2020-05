Un trabajador de limpieza con síntomas del coronavirus abandonó su vivienda ubicada en Ate, sin avisar a sus hijos para evitar contagiarlos.

Se trata de Julián Quinto Canchanya, de 58 años, tenía fiebre, dolores de cuerpo y tos cuando se encontraba aislado en un cuarto al interior de su casa, donde vive con algunos de sus cinco hijos.

Según RPP, los familiares de Quinto Canchaya denunciaron la desaparición el último domingo, tras esperar 24 horas de no tener información sobre su paradero pese a buscar por los alrededores de donde viven.

“El día sábado desaparece, el domingo hago la denuncia. Lo que ha pensado es no contagiar a su familia y se a ido. O se ha sentido mal y me voy al hospital. Eso es lo que estamos pensando porque hasta la fecha no hallamos su paradero”, expresó su hija.

Los parientes mencionaron que Julián Quinto se ganaba la vida como trabajador de limpieza de una casa, pero tuvo que dejar de laborar a consecuencia de la pandemia de la COVID-19.