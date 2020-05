El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, pidió a su homólogo de Santa Anita, José Luis Nole, ceder la zona denominada “Tierra prometida” para el traslado de los comerciantes informales de La Parada del distrito de La Victoria.

En ese sentido, aseguró que ese lugar es el adecuado para albergar a esos comerciantes para evitar que el coronavirus continúe propagándose. Consideró que Nole debe priorizar en estos momentos una solución de un problema que no solo es de La Victoria sino de todo Lima.

“Yo creo que los alcaldes no podemos actuar por deseos, deseo, no deseo. Hay que actuar por conciencia. Le diría a José Luis Nole que piense en esta decisión preliminar para que tenga la grandeza de que este es el lugar es adecuado y que con esto estaríamos evitando una problemática que no solo es de La Victoria sino de la ciudad”, subrayó.

Reunión con alcaldes y jefe de Gabinete

Posteriormente, Jorge Muñoz informó que esta tarde sostendrá una reunión con los alcaldes de La Victoria, George Forsyth; de Santa Anita, Nole; y el jefe de Gabinete, Vicente Zeballos, en miras a hallar la solución a los ambulantes de La Parada que es un foco infeccioso de la COVID-19.

“Hoy (miércoles) vamos a tener una reunión con el alcalde de La Victoria y de Santa Anita en mi despacho, está interviniendo el premier. El lunes tuvimos una reunión virtual que fue muy importante. Hay una elección preliminar para que vaya a Santa Anita, espero que en los próximos días haya consenso y hacer las cosas como corresponde”, manifestó.