El joven aviador de una conocida aerolínea, quien fue registrado como el paciente cero de coronavirus COVID-19 en el Perú tras regresar de unas vacaciones en Europa, sorprendió al pronunciarse por primera vez en las redes sociales.

► Paciente cero se recuperó y está fuera de peligro, informó el Ministerio de Salud

A través de sus historias de Instagram, el paciente cero pidió a los peruanos que acaten la cuarentena dictada por el Gobierno, al igual que él lo hizo junto a su familia apenas se enteró de la enfermedad.

“Hola, soy Luis Felipe, el caso 0 de coronavirus en el Perú. Hoy recibí mis resultados y puedo decir que vencí al coronavirus. Es necesaria esta cuarentena, como lo hizo mi familia al igual que yo, para evitar que este virus se propague, pongámonos la camiseta”, escribió el piloto en la popular red social.

“Cuando empecé a sentir síntomas habiendo regresado de Europa preferí no ir a trabajar porque ya tenía en mente que podía ser este virus. Me quedé en casa y lamentablemente se contagiaron 7 de mis familiares. Desde que supe mi resultado, tomamos todas las medidas para que el resto de personas que viven en mi casa no se contagien”, contó el joven en otro de sus stories.

Asimismo, el paciente 0 reveló el tratamiento que recibieron él y sus familiares, quienes también se vienen recuperando del coronavirus.

“Mis síntomas fueron: malestar general, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos. Fui 3 veces a la clínica y en mi última cita me recetaron azitromicina y tucilexil (jarabe). Siempre es bueno consultarlo con un médico y no automedicarse”, agregó en otra de sus publicaciones.