El Gobierno informó que en el ámbito nacional se registra en las últimas semanas “una ligera desaceleración” en la curva de fallecidos a consecuencia del coronavirus (COVID-19).

“En el ámbito nacional podemos informar que la curva de fallecidos ha mostrado una ligera desaceleración respecto de las semanas anteriores y esta pendiente está empujada de forma mayoritaria por aquellas regiones que se encuentran en estos momentos todavía en riesgo extremo”, expresó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, en conferencia de prensa.

Además, indicó que, hasta el 17 de febrero las provincias de Utcubamba, Islay, Cutervo, Canchis, Yauli y Mariscal Ramón Castilla, que se encuentran actualmente en nivel de riesgo extremo, “han mejorado algunos de los indicadores epidemiológicos”.

Por otra parte, Cornejo indicó que la Policía Nacional ha impuesto 87.649 multas a personas que no acataron el toque de queda, por no contar con pase laboral, por no tener la autorización para circular con vehículo particular, así como por salir a la calle durante la cuarentena, transitar sin mascarilla y por no acatar el distanciamiento social.

“A pesar de que la mayoría de los ciudadanos está cumpliendo las medidas de inmovilización social para el control de la pandemia, algunas personas mantienen comportamientos de riesgo, la Policía ha intervenido en todo el país a 196.301, desde el 31 de enero hasta el 21 de febrero”, expresó Cornejo.

NUEVAS MEDIDAS ANTE SEGUNDA OLA DE CORONAVIRUS

