José Rodríguez, alcalde de Barranco, dijo que llevó donaciones para personas que más lo necesitan hasta su casa porque en la municipalidad no había ninguna persona.

El burgomaestre aclaró que las donaciones de vecinos de su distrito les fueron entregados para que él los distribuya entre ciudadanos que lo necesiten para afrontar el aislamiento social obligatorio por el nuevo coronavirus, COVID-19.

“Fui, lo recogí (las donaciones) y se lo vamos a entregar a las personas que necesitan. La donación no está hecha a la municipalidad. Los mismos vecinos podrían corroborar. Esa donación las llevé a mi casa porque en la municipalidad no hay nadie ahora”, expresó en diálogo con Canal N.

Alcalde de Barranco: “Esa donación las llevé a mi casa porque en la municipalidad no hay nadie"

José Rodríguez dijo que no volverá a llevar donaciones hasta su casa y que convocó a una sesión de Concejo para formalizar las donaciones y normar las sesiones virtuales para evitar reunirse por el coronavirus.

“A raíz de esta llamada es que estoy convocando a una sesión de Concejo. Primero, para formalizar donaciones de este tipo porque no tengo ninguna intención de repetir procesos de esta forma. Vamos a normar el tema de las sesiones virtuales y regularizar estas cosas”, manifestó.

Ante la pregunta de por qué uso el vehículo del serenazgo para transportar las donaciones hasta su vivienda, el alcalde de Barranco respondió que no puede usar su auto particular por las medidas restrictivas del Gobierno del presidente Martín Vizcarra.

“Estamos en un estado de emergencia, mi auto particular yo no lo muevo, por lo tanto, no puedo recoger nada. Todos los días salgo a supervisar el trabajo de los trabajadores de la Municipalidad y eso lo hago en una patrulla de serenazgo. Si yo estoy patrullando las calles de la ciudad y una vecina me dice tengo una caja ahí, entonces paro y la levanto. Creo que aquí hay una acción solidaria por parte de un vecino que está siendo facilitada por el alcalde”, indicó.