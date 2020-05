La decana del Colegio de Enfermeros del Perú, Liliana La Rosa, pidió que el estado de emergencia, el cual acaba este domingo 10 de mayo, se amplíe hasta fines de este mes, debido a que considera que el personal de salud no estaría preparado ante el posible aumento de casos por COVID-19.

“Nosotros hemos mandando un comunicado que no se puede levantar la cuarentena, sino hasta fin de mayo porque no estamos listos. Los hospitales están colapsando. Ves en todo el país, ves al Almenara, al Cayetano, si ves en Loreto hay 120 enfermeras contagiadas”, sostuvo en diálogo con el programa ‘Al estilo de Juliana’.

Liliana La Rosa detalló que a la fecha hay 1.278 enfermeras con COVID-19, de este grupo siete se encuentra en el área de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“Hay 572 enfermeras de Lima y a nivel nacional ya son 1.278. Si no hay equipo de protección personal, nos estamos exponiendo… No debemos aceptar servicios no personales, le pedimos al presidente que elimine, que prohíba la contratación de servicio no personales, no puede ser sin seguro”, detalló.

“Tenemos 7 colegas en UCI, aproximadamente 32 colegas hospitalizadas, 2 han fallecidos, una estudiante de enfermería ha fallecido. Son más de 12 técnicos de enfermería, que son parte de nuestro equipo han fallecido”, agregó.