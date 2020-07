Un verdadero drama vienen viviendo a su corta edad cuatro niños en el distrito de Ventanilla, luego que su abuela que estaba al cuidado de los menores de edad falleció esta semana, víctima del coronavirus.

Sin duda la vida ha sido dura con estos menores, pues desde hace cuatro años no tienen a su lado a su madre, quien se encuentra en estado vegetal en un hospital; mientras su padre prácticamente se ha se desentendido de ellos; y ahora están bajo la tutela de su tía Patricia Gamarra, quien tiene tres hijos.

“Mis sobrinos no tienen el apoyo de nadie. Su papá los dejó y ahora yo soy la responsable de todos ellos. Yo tengo tengo tres hijo y ahora más mis cuatro sobrinos, son siete menores que están en mi poder. Mi papá tiene 70 años y ahora me siento sola, porque no estoy trabajando y no hemos recibido el bono, no nos ha llegado a nosotros nada”, dijo Patricia a América Tv.

Negligencia médica

En el 2016, la madre de los cuatro niños, Mercedes Gamarra acudió al hospital de Ventanilla para operarse de la vesícula, pero nunca más regresó a casa tras sufrir una complicación, a la cual la familia la califica como una negligencia médica.

“Ella se operó de la vesícula y nunca mas volvió, no sé qué pasó con la anestesia. Estábamos en juicio, pero lamentablemente como no tenemos dinero para el abogado, lo archivaron el caso”, cuenta la tía de los menores.

Su abuela vajó para cuidarlos, pero falleció de COVID-19

Isidora López, tuvo que venir a Lima desde Junín para cuidar a sus nietos; pero lamentable esta semana dejó de existir por el COVID-19. “Mi mamá vino a cuidar a mis sobrinitos. Estaba internada en el hospital en Puente Piedra con neumonía y coronavirus , pero falleció el 1 de julio”, contó muy afligida Patricia Gamarra.

En un reportaje de América Tv, indicaron que las personas que desean ayudar a estos niños pueden comunicarse al celular 966309989, pues en estos momentos solo acceden al comedor.

“Cuando llueve ponemos nuestras tinas para que se empoce el agua. Hay un frío inmenso”, señala la tía de los menores.

Los niños escriben cartas para que las personas de buen corazón no los desamparen.

