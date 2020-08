La Municipalidad de Magdalena del Mar difundió un video en el cual se aprecia a un joven que insulta y discrimina a los serenos del mencionado distrito luego que ellos le pidieran que haga uso de su mascarilla, la cual es de uso obligatorio para evitar un posible contagio por COVID-19.

De acuerdo con la mencionada municipalidad, Arón Cotrina Gómez paseaba a su mascota en el malecón Miguel Grau sin hacer uso de la mascarilla. Ante esto, los serenos le pidieron que regrese a su vivienda, pero este se negó.

“No es obligatorio (el uso de mascarilla), yo sé los intereses. Que me pongan la multa, no me importa, mi viejo lo paga. No voy a regresar a mi casa porque mi perro está paseando”, declaró Cotrina Gómez, quien incluso insultó a los serenos.

La municipalidad añadió que el joven sostuvo que no podía hacer uso de mascarilla debido tener una enfermedad que le impedía. Ante esto, los serenos pidieron apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) para que el joven pueda ser sancionado.

“La Municipalidad de Magdalena del Mar rechaza los insultos y los términos racistas proferidos por esta persona y respalda el accionar de los serenos, quienes a diario deben arriesgar sus vidas en esta pandemia para mantener el control y la seguridad de las calles, que conlleve a evitar los contagios”, indicó la comuna.