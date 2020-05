La Municipalidad de Miraflores viene realizando la desinfección de sus 75 parques ubicados en el distrito, luego de que el gobierno dictó una disposición que permitirá salir de sus hogares a menores de 14 años reduciendo la sensación de encierro durante la cuarentena por el COVID- 19.

Uno de ellos es el parque María Reiche, emblema del distrito, que hoy fue desinfectado en el malecón de La Marina. Aunque los juegos infantiles no serán utilizados por los menores de edad, la comuna optó por desinfectarlos integralmente.

El gerente de Desarrollo Humano, Luis Llanos, señaló que se prevé la visita a los parques de aproximadamente 12 mil niños y adolescentes, quienes saldrán de sus casas por 30 minutos a 500 metros a la redonda.

El alcalde Luis Molina también resaltó que se tomarán líneas de acción como la desinfección de los parques, el personal de fiscalización controlará el comercio ambulatorio que se encuentra prohibido en el distrito y, personal de serenazgo brindará seguridad a los niños y sus padres a fin de orientarlos adecuadamente.

Por otro lado, se recomendó a los padres de familia no llevar ningún tipo de juguetes, tales como pelotas, bicicletas, scooters, muñecos, entre otros, ya que se contaminan fácilmente. Asimismo, los exhortó a conversar con sus niños para que no se acerquen a otras personas y no se suban ni se sienten sobre los juegos evitando el contagio del coronavirus.