La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, informó que la cifra de los pacientes infectados con Coronavirus en el país se elevó a 11 este martes.

Desde La Victoria, la funcionaria detalló que se trata de dos hermanos de 15 y 27 años que se encuentran en Huánuco tras arribar el Perú procedente de Europa, el 29 de febrero.

Además, refirió que ambos se encuentran estables y en cuarentena domiciliaria.

“Son dos hermanos que han estado visitando ciudades de Europa y que han presentado los casos estando en el país. Se encuentran en la ciudad de Huánuco, su caso clínico es estable y están en una cuarentena domiciliaria porque esto se comporta como un cuadro gripal”, subrayó.

Sobre hombre que escapó de hospital para no pasar prueba

Al ser consultada por el hombre que se escapó de un hospital de Lambayeque para no pasar la prueba de despistaje, Hinostroza respondió: “Recordemos que esto es un tema de salud pública, nosotros llamamos a la conciencia de la ciudadanía, pero en algunas circunstancia existe en Ministerio Público... No son circunstancias habituales, pero hay circunstancias que tenemos que ver porque hay un cuidado no solo de una persona sino de toda la comunidad”.

En ese sentido, pidió a las personas que retornan al Perú del extranjero y presentan síntomas de gripe someterse a pruebas de descarte y permanecer en sus casas.

“Debemos recordar que hay el deber de cuidar la salud de todos y nuestra propia salud, no nos expongamos de forma innecesaria”, expresó.

Pide uso racional de papel higiénico y jabón en hospitales

En otro momento, Elizabeth Hinostroza hizo un llamado a los ciudadanos para el uso racional de papel higiénico y jabón en los hospitales el marco de las medidas emprendidas para la prevención del coronavirus.

“Quiero hacer un llamado a los ciudadanos para el uso racional en los establecimientos públicos como país nosotros debemos colaborar”, anotó.

Mencionó que existe una queja de los directores de los hospitales sobre ese asunto. “La queja de los directores de los establecimientos de salud, de los hospitales es que ponen papel, toalla y jabón, y se acaba en una hora ya no hay”, sostuvo.