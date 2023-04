Hoy, martes 4 de abril, inició la marcha blanca en la vía Costa Verde del Callao, que une los distritos de Chorrillos con La Punta en 25 minutos, informó el Gobierno Regional del Callao.

De acuerdo a América Noticias, esta obra beneficiará a dos millones y medio de personas. Además, se ha abierto el tramo que va desde la bajada Santa Rosa hacia La Punta.

“Esta vía ya fue inaugurada con antelación, ahora estamos haciendo la apertura y marcha blanca por esta Semana Santa”, indicó Ciro Castillo Rojo, Gobernador Regional del Callao.

“Estamos inaugurando este tramo que faltaba pese a que todavía no tiene completado el asunto de la iluminación porque en el contrato anterior que había hecho la gestión anterior no se tomó en cuenta eso o si se tomó en cuenta no estaba estipulado que formara parte misma del contrato”, señaló.

En esa línea, el gobernador indicó que van a pedir a Enel que entregue la iluminación a fines de mayo, en una primera etapa, a fin que la vía pueda ser utilizada a su 100%.

Ya que los conductores solo podrán circular por la vía Costa Verde del Callao en el horario de 5 a.m. a 5 p.m. debido a la falta de iluminación.