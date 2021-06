El ministro de Salud, Óscar Ugarte, informó este sábado que, tras las investigaciones que desarrolla el Instituto Nacional de Salud (INS), se ha podido identificar un tercer caso de la variante india (Delta) del COVID-19 en Arequipa, y uno en Lima.

El funcionario explicó que el primer caso de la variante Delta en Lima fue reportado en el distrito de Comas, y que la persona no se encuentra hospitalizada, porque presenta un cuadro “leve a moderado”, por lo que se dispuso el aislamiento de este ciudadano en su domicilio.

“Sí, lo podemos afirmar ya. Ayer se confirmó un tercer caso en Arequipa, y un primer caso en Lima en el distrito de Comas. Esto ha sido evaluado. Se ha hecho el cerco epidemiológico, y se viene investigando como ya se ha ido informando no solo en Arequipa, no solo el sur sino en todo el país porque es de suponer que esta variante Delta está en expansión”, señaló el funcionario para Canal N.

“Está aislado. Se ha hecho el cerco epidemiológico. [Hasta el momento] no se ha encontrado familiares o personas cercanas [al caso reportado en Comas], otros casos, pero hace suponer que hay otros casos. Estamos rastreando ya no solo en Lima o Arequipa, sino en todo el país”, añadió.

Asimismo explicó que el tercer caso en Arequipa no tiene una conexión, es decir, no es una persona que integra el mismo núcleo familiar en referencia a los otros dos casos confirmados en la citada región. “Este caso es diferente a los otros dos. No hay nexos entre ellos, lo que indicaría que habrían otros casos también, y se está siguiendo para detectar otros casos en la región”, dijo.

“Como han visto a nivel mundial se está tomando mucha precaución con la variante Delta porque ya la OMS ha informado que podría ser la causa de una siguiente ola internacional. Nosotros estamos previniendo para evitar que se expanda”, agregó.