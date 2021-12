Según informó el ministro de Salud, Hernando Cevallos, los ciudadanos mayores de 18 años de rutas interprovinciales vía aérea en el país, deberán presentar su carne de vacunación con las dos dosis contra el COVID-19, o una prueba molecular negativa no mayor de 48 horas de tomada, desde este viernes 10 de diciembre.

En diálogo con RPP Noticias indicó que esta medida también aplica para el transporte terrestre. “Para el transporte interprovincial, se va a pedir las dos dosis o una prueba molecular […] pero a partir de los 18 años, no (solo) de 45 años. Lo mismo para el transporte aéreo. Cualquier persona mayor de 18 años, no va a poder viajar en avión, en vuelos nacionales, si no tiene las dos dosis de vacunación o presenta un certificado de 48 horas de una prueba molecular”, dijo el titular del Ministerio de Salud (Minsa).

Cevallos explicó que la exigencia de la vacunación completa contra el COVID-19, a mayores de 18 años para vuelos nacionales, es una de las medidas que serán promulgadas en el diario oficial El Peruano. Según indicó, esta norma forman parte de las acciones preventivas adoptadas por el gobierno ante la eventualidad de una tercera ola de contagios, y ante la aparición de la nueva variante de la ómicron.

El gobierno también ha dispuesto adelantar para el 10 de diciembre la obligación de presentar carné de vacunación con las dos dosis para el ingreso a espacios cerrados, como centros comerciales, restaurantes y lugares de esparcimiento.

Igualmente, el toque de queda para Navidad y Año Nuevo empezará a las 01:00 a.m. hasta las 4:00 a.m., a fin de recortar la circulación de personas.

