Un empresario fue asesinado a balazos en el distrito limeño de Los Olivos, mientras se encontraba detenido en un semáforo. El ataque al propietario de una fábrica de colchones fue perpetrado por presuntos sicarios.

La víctima, identificada como David Carranza Villanueva (30). De acuerdo a un reporte de América Noticias, el empresario había salido de su centro de trabajo y se dirigía a su vivienda cuando fue interceptado por los atacantes en el cruce de las avenidas Próceres de Huandoy y La Cordialidad.

Los agresores, que se movilizaban en una motocicleta, aprovecharon que el vehículo estaba detenido por el semáforo en rojo, para disparar en reiteradas ocasiones sin descender , impactando a la víctima en la cabeza y el pecho.

Producto de los disparos, el empresario falleció en el lugar; en tanto los delincuentes huyeron.

Peritos de criminalística recogieron evidencias. Las investigaciones continúan para esclarecer el móvil del crimen e identificar a los responsables.