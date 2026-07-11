Un ataque armado contra un taxi dejó un hombre muerto y al conductor herido la tarde de este viernes en Villa El Salvador. De acuerdo con el reporte de Latina Noticias, el crimen ocurrió en la avenida Alfa, a dos cuadras de la avenida Modelo, luego de que una camioneta interceptara el vehículo y sus ocupantes abrieran fuego contra quienes viajaban en su interior.

La víctima mortal fue identificada como Ayrton Lino Espinosa, de 31 años, quien ocupaba el asiento del copiloto. El conductor del taxi recibió varios impactos de bala y fue trasladado al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, donde permanece bajo atención médica.

Las primeras informaciones señalaban que ambas víctimas se desplazaban juntas en un automóvil particular. Sin embargo, posteriormente las autoridades precisaron que el vehículo realizaba un servicio de taxi y que el fallecido era el pasajero que había solicitado la carrera.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, una camioneta les cerró el paso y desde ese vehículo comenzaron a disparar contra el taxi. En la escena del crimen, los peritos de Criminalística recogieron más de 30 casquillos de bala, mientras continúan las diligencias para determinar cuántos proyectiles impactaron a cada una de las víctimas.

Investigan el móvil del crimen

La Policía informó que el fallecido registraba antecedentes por tráfico ilícito de drogas. En tanto, el taxista herido había sido intervenido en abril de este año por su presunta participación en el robo de una camioneta en el distrito de Chorrillos.

Con esa información, los investigadores analizan distintas líneas de investigación para establecer el motivo del ataque. Hasta el momento, una de las hipótesis que se maneja es un presunto ajuste de cuentas, aunque el móvil aún no ha sido confirmado.

Cámaras registraron la fuga de los atacantes

Tras el ataque, personal de Seguridad Ciudadana de Villa El Salvador revisó las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona. Las imágenes permitieron reconstruir parte del recorrido realizado por la camioneta utilizada por los atacantes durante su huida.

El gerente de Seguridad Ciudadana de Villa El Salvador, comandante Manuel Ramírez, explicó que el seguimiento de los sospechosos se realizó mediante varias cámaras del distrito antes de que el vehículo abandonara la jurisdicción.

“Este presunto vehículo Toyota Runner se iba desplazando y cierra bruscamente a este taxi que hacía servicio, tras lo cual realiza varios disparos en ráfaga, quedando sin vida el copiloto y el piloto, o sea el taxista, herido”, explicó.

Por su parte, los familiares de las personas involucradas llegaron hasta la zona del crimen y posteriormente al centro de salud donde fue internado el conductor herido. No obstante, prefirieron no brindar declaraciones a la prensa mientras continúan las investigaciones.

Los vecinos del sector expresaron su preocupación por la inseguridad debido a que el ataque ocurrió en una zona residencial con parques, viviendas y un colegio cercano. La Policía continúa con las diligencias para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del crimen.