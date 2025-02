En diálogo con Correo, Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), indicó que la falta de planeamiento es muy evidente respecto a la anunciada inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, prevista para el próximo 30 de marzo. El especialista señaló que si se mantienen las condiciones actuales, se configurará una vulneración al derecho de los ciudadanos que no podrán ingresar por vías peatonales al nuevo terminal ni subir con maletas grandes a los buses que, según se ha anunciado, deberían trasladarlos hasta el flamante terminal.

¿Cuál es su lectura de lo que está ocurriendo en torno al nuevo terminal de Jorge Chávez?

Están poniendo los bueyes por detrás de la carreta en lugar de ponerlos por delante. Lo que han tenido que definir primero que nada es la ruta de acceso. Y eso hasta el día de hoy no se ha definido. Tú no puedes pensar en el tipo de unidades que van a ingresar si no defines primero por dónde van a ingresar. Ahí tienes un primer error. ¿Va a haber un puente? ¿Se va a construir una pista?, ¿Se va a descartar el proyecto y se va a continuar con la avenida Faucett? No se sabe nada.

Hay incertidumbre sobre los tipos de transporte que serán utilizados para ingresar al terminal…

La primera incertidumbre es la vía de acceso. La segunda incertidumbre es ¿qué es exactamente lo que van a hacer esos buses (AeroExpreso)? La tercera incertidumbre tiene que ver con los taxis. Porque en un primer momento se ha declarado que solamente van a entrar los taxis que están registrados en el aeropuerto, o los taxis que cumplan con las certificaciones de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Mi opinión es todo esto es una gran confusión y no hay respuestas claras para los consumidores.

Es probable que las observaciones hechas al terminal no sean levantadas para el 30 de marzo…

Si van a inaugurar el 30 de marzo, tienen que tener la certeza al 100% de que la estructura que construyan va a ser 100% segura. Se acaba de caer un puente (en Chancay) y, por cumplir una fecha de entrega, no vas a arriesgar la vida de miles de personas. Es lo que te puedo decir. Así que más les vale que si van a persistir en inaugurar en esa fecha, este todo al 100%.

No habrá accesos peatonales en el nuevo terminal…

En la actualidad tú te bajas del bus en la avenida (Faucett) y puedes entrar caminando al aeropuerto, y de la misma manera salir. Si te van a quitar esa posibilidad, tienen que explicar por qué y qué alternativa van a brindar al usuario común y corriente. El hecho de viajar en avión no quiere decir que seas una persona con una gran condición económica, y que estés en capacidad de pagar taxi remisse, que son los que operan en el aeropuerto. Todas esas son respuestas que no nos han dado a los consumidores. Hay más incertidumbres que certidumbres en este caso.

¿El terminal que de la avenida Faucett debería permanecer abierto para facilitar los accesos a los usuarios del aeropuerto?

Desde el principio se ha dicho que ese terminal va a dejar de funcionar para que pueda funcionar al 100% el nuevo aeropuerto. En la actualidad los accesos están bastante restringidos y me han informado que incluso los empleados que laboran en el aeropuerto tienen dificultades para ir a su centro de trabajo. Tienen que ir caminando, en bicicleta, etcétera, así que no sé muy bien cómo se va a manejar eso. Es una gran incógnita, y ya han pasado varios días de que esta noticia se levantó y todavía no hay respuestas.

En ese contexto ¿Estamos hablando de posibles vulneraciones a los derechos de los usuarios?

Yo creo que, si no se les dan la pluralidad para elegir, es decir, libre elección, si no se respeta el derecho del usuario de la libre elección para llegar en el tipo de unidad que sea accesible para él. Y segundo, si los servicios no son seguros, se está atentando contra el derecho a la seguridad del consumidor. Lo tercero, si la calidad del servicio no es la adecuada, entonces no se recibe un servicio idóneo, eso también es otra vulneración.

